MGM Resorts controla un tercio de la treintena de hoteles que adornan el muy iluminado Strip de Las Vegas, así como famosos lugares de hospedaje y juego como el Bellagio, donde se ambientó la película La gran estafa; el MGM Grand, donde se realiza el Grammy Latino. También el Mandalay Bay, el New York-New York, The Mirage y el Luxor.

Y en esta cuarentena colectiva, quienes más sufren son las miles de personas que pierden sus trabajos. La industria del juego emplea en todo Estados Unidos a 1.8 millones de personas y tiene un volumen de negocios de más de 260 mil millones de dólares.

El sindicato Culinary Union, que tiene más de 60 mil miembros, dijo que negocian para que todos los trabajadores, independientemente de que tengan o no contrato sindical, reciban pago durante el tiempo que el negocio esté cerrado .

En una carta dirigida a los empleados de MGM, filtrada por el diario Las Vegas Review-Journal, Murren indicó que los empleados de tiempo completo que sean cesados o despedidos recibirán dos semanas de pago a partir de su último día de trabajo y mantendrán los beneficios del seguro de salud hasta el 30 de junio. Lamentamos profundamente la presión que esto causará a las familias y haremos todo lo posible para mitigarla , indicó en la carta.

El Review-Journal también reportó despidos en hoteles de Caesars, que no respondió a los llamados de la Afp.