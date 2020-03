La banca móvil no sirve, los cajeros automáticos y las practicajas no aceptan depósitos en efectivo y te tienes que formar para hacer tu depósito. Estuve mucho tiempo parada. La aplicación no tiene red, haces la transferencia de banco a banco y no cae el depósito , señala.

Desde el lunes, diversos bancos indicaron que han reducido la cantidad de personal que opera en sucursales con el fin de mitigar la expansión del virus. Además, han tomado medidas de prevención como dar gel antibacterial a todos aquellos clientes que ingresan a la sucursal.

Si hay gel antibacterial, no te lo ofrecen; tú mismo lo tienes que buscar , precisa Rafael Nolasco, usuario de Citibanamex quien acudió a revisar su saldo, dado que la aplicación presenta fallas y quiere abrir una cuenta en BBVA.

Mi cuenta no tiene saldo, trabajo en Uber Eats, quise entrar desde mi casa a la aplicación pero me dice que no está disponible, entonces tuve que venir. Es un poco tedioso, todo para que no me resolvieran nada. Tardan mucho en atender y para eso son las aplicaciones, ya perdí un día de trabajo .

Al menos BBVA, Santander, HSBC, Citibanamex y Banorte tienen como medida de seguridad que los usuarios que acudan a realizar trámites a sucursales entren en grupos de 10 personas.

Las filas para los cajeros, practicajas o sucursal tienen el mismo tiempo de espera.