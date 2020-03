El miedo no es buen consejero para comprar. Líderes de comerciantes minoristas, los cuales están en el tramo final de la cadena de abasto, dijeron que las compras de miedo de alimentos y otros productos, como los de limpieza, no son la respuesta adecuada a la situación desencadenada por la emergencia sanitaria.

Explicó que hay acaparadores que ven la oportunidad para hacerse de productos y al no haber existencias se dan los aumentos injustificados de precios. Comentó que hay un efecto de sicología inversa, pues la gente recurre a ese tipo de prácticas al sentir miedo y desconfianza sobre la información de lo que ocurre en realidad. Agregó que ello se observó cuando se anunció el primer caso de Covid-19 en el país, día en que la gente acudió a los centros comerciales a comprar gel antibaterial y cubrebocas.

Señaló que hasta el momento no hay desabasto en los comercios minoristas, aunque reconoció que la gente ha comprado más agua y papel higiénico, entre otros productos. Añadió que el gel antibacterial, que no ha regresado al canal tradicional , ahora se vende en Internet hasta en mil pesos y han surgido geles patito que no ayudan.

La Anpec estimó que el costo del aislamiento por familia, considerando que puedan ser de cinco miembros, ascienda a 16 mil pesos en un mes.