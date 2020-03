Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de marzo de 2020, p. 3

En el libro Su cuerpo dejarán, la escritora Alejandra Eme Vázquez explora el trabajo de cuidados; ha impartido talleres en torno a pensar lo doméstico y sostiene que la emergencia sanitaria por el coronavirus ‘‘revela todo lo que no está atendido” en ese ámbito.

‘‘Todas las medidas públicas son confinar al hogar a las personas. Parece que eso resuelve, pero en realidad intensifica la ya triplicada jornada de muchas mujeres”, explica la autora en entrevista conLa Jornada.

‘‘En lo técnico, práctico y manual son trabajos designados para las mujeres. Por ejemplo, cierran las escuelas y quién está pensando en las actividades de las madres de familia, las abuelas y las cuidadoras remuneradas del hogar que también tienen a sus hijos e hijas en casa. El Estado no se está haciendo cargo de eso y lo peor es que no lo está viendo, ni siquiera es parte del discurso.

‘‘Las mamás ya están en pánico. No saben qué van a hacer. Las personas que trabajan en su casa también. Las personas que dependen de lo público. Sí, necesitamos hablar de eso.”

Alejandra Eme Vázquez (Ciudad de México, 1980) menciona que ‘‘hay trabajos que no podemos parar. Cuando escribí el libro decía que si me piden que pare y estoy siendo cuidadora de mi abuela, no lo voy a hacer. No puedo parar ni quiero porque es algo que hago para mi abuela y para las mujeres de mi familia.

‘‘Nosotras no estamos mal por hacer el trabajo de cuidados, sino que todo el sistema por hacerlo invisible a propósito. Todas las personas que no se dan cuenta de lo que está sosteniendo ese trabajo de cuidados, son las que urgentemente tienen que hacer cosas al respecto.”

La también tallerista añade: ‘‘Necesitamos tener otro vocabulario y otras dinámicas, y sentir qué significa cuidar en colectivo, que incluya no sólo a los hombres de los núcleos familiares, sino a los gobernantes y todas las personas que tienen a su cargo sistemas y estructuras, así como a jefes y patrones”.

Velo de invisibilidad voluntario

Alejandra Eme Vázquez destaca que lo doméstico se asocia con lo privado y se mantiene dentro de un compartimento diferente. ‘‘Necesitamos que deje de ocurrir ese velo de invisibilidad voluntario y provocada alrededor del espacio doméstico”.