Sheinbaum señaló que se habilitó esta herramienta para no saturar las líneas telefónicas de emergencia y dar prioridad a las personas que necesiten la atención médica, pero en la medida en que se transite a otros escenarios servirá para brindar un mejor apoyo a la ciudadanía, a la que exhortó a ser responsable y no hacer mal uso de este servicio.

Al enviar el mensaje y responder el cuestionario, a las personas se les harán llegar las indicaciones sobre qué hacer en cada nivel de riesgo: bajo, medio y alto. En este último caso se les hará una visita domiciliaria para confirmar el diagnóstico, y de resultar positivo al coronavirus se detonará un proceso de atención directa con las autoridades de salud.

Sin embargo, ayer, usuarios que comenzaron a usar la aplicación reportaron que el proceso no concluye después de que responden que no han viajado a algún país con contagios o no han estado en contacto con alguien enfermo con el virus.

El subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Castro, refirió que uno de los problemas que ocurrió en países europeos es que la población comenzó a saturar los servicios de salud, desplazando a las personas que requerían verdaderamente la atención.