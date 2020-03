Un Biden que, a pesar de ser un candidato mediocre, ha rentabilizado muy bien haber sido vicepresidente de Obama, logrando porcentajes de apoyo muy amplios entre los votantes afroamericanos, y especialmente altos entre los mayores de 60 años, el electorado demócrata más fiel. Además, en Maine, Michigan, Minnesota u Oklahoma (estados que Sanders le ganó a Hillary Clinton en 2016), Joe Biden le arrebató el voto de la clase trabajadora y los famosos suburbs.

Pero, además de las tendencias entre los votantes y el famoso momentum, que tanto gusta a los analistas pero no explica mucho, Biden no sería hoy el más que previsible candidato del Partido Demócrata si no fuera por una fuerza difusa, pero que ha operado de manera eficiente contra la candidatura de Bernie Sanders: el establishment.

Un establishment que en 2016 apoyó a Hillary Clinton, la candidata de Wall Street y el complejo industrial-militar, y en 2020 no sólo ha operado en favor de Biden, sino, sobre todo, contra Sanders.

El apoyo de las élites demócratas de Wall Street lo sintetiza muy bien el millonario Leon Cooperman en un reportaje en The New York Times: Por suerte, el ala izquierda del Partido Demócrata ha entendido que sería un suicidio ir con un candidato izquierdista .

El mismo Partido Demócrata que se alineó de manera fulminante antes del Supermartes con Biden, que no sólo tuvo el apoyo clave de O’Rourke, Buttigieg y Klobuchar, sino que ya suma el de la mayoría de candidatos a las primarias como Michael Bloomberg, Kamala Harris, Deval Patrick, John Delaney, Tim Ryan y Andrew Yang. Esas adhesiones, sumadas al apoyo mediático de la mayoría de grandes medios del espectro demócrata, como el propio The New York Times o The Washing­ton Post, convirtieron en una ilusión el sueño americano de un Bernie Sanders candidato, en la última oportunidad que tenía de lograrlo a sus 78 años.

Es claro que Estados Unidos no atraviesa por una crisis suficientemente grande que permita una candidatura de Sanders para enfrentar a Trump. No están dadas las condiciones objetivas para ello. Ante un momento de crisis, la apuesta es por la institucionalidad y centrismo de Biden, y no por el socialismo democrático de Sanders. Quizás incluso haya más condiciones subjetivas en el pueblo estadunidense, pero desde luego no en el Partido Demócrata como estructura político-electoral.

Y cuando el pueblo estadunidense comenzaba a despertar, el monstruo (Trump) seguía ahí. Y seguirá en noviembre a menos que el coronavirus patee de tal manera el tablero económico y geopolítico, dándole una oportunidad a un Partido Demócrata sumido en sus propios miedos y errores.

* Politólogo vasco con nacionalidad boliviana