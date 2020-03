C

on 85 años cumplidos, el embajador, hoy en retiro, Sergio González Gálvez, alza de vez en cuando la voz en La Jornada, generalmente sobre temas de política exterior, misma que procuro que no se me escape.

Para desgracia nuestra no siempre concuerda con la conducta actual de lo que fue su casa durante las casi seis décadas que duró su carrera, que por cierto concluyó con la merecida condición, que no se pierde en vida, de Embajador Emérito .

Lo que quiero decir con ello es que su voz debería ser escuchada con la mayor seriedad.

En consecuencia, me sentí muy lastimado hace unos cuantos días cuando, en un corrillo de gente muy encumbrada, se profirió varias veces la expresión que le da título a este artículo.

No cabe duda que implica una reprobación de los asertos de don Sergio y hasta desliza la idea de que el hombre persigue algún fin avieso. Quiero aclarar que, si bien lo traté un poco en los años 80, su adscripción en el lejano oriente (que es más bien nuestro poniente…) no me dio la oportunidad de conocerlo bien. Pero ello no quiere decir que hubiera ignorado su gestión.

El hombre, nacido en Toluca en 1934, con fuerte impacto regiomontano en su formación, era y es un verdadero sobrero de saludar de la diplomacia mexicana, pero de aquella de la que podemos estar orgullosos todos los mexicanos, puesto que se alzó con enorme dignidad otrora y resulta ser lo contrario de los desgarriates vergonzosos que llegaron al clímax con Fox, Calderón y, más doloroso aún, con Peña Nieto.