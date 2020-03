Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 14 de marzo de 2020, p. 5

Los partidos políticos PAN, PRI y PVEM anunciaron la cancelación de actos masivos. De inmediato, usuarios en redes sociales reaccionaron a la medida, en especial hacia el tricolor, que ahora es oposición minoritaria. Junta más un atropellado que ustedes , dijo un usuario apenas la dirigencia del PRI comunicó su decisión.

En ese mismo tono contestaron otros tuiteros: 50 personas que reúnen no son actos masivos , No se apuren tanto, para los 10 changos que reúnen, no hay riesgo de contagio , 15 fans estarán muy decepcionados , se lee en las cuentas del PRI, partido que advirtió que la pandemia por Covid-19 no debe ser tomada a la ligera y apremió a poner en marcha de inmediato medidas preventivas para evitar la propagación.

Capacitación virtual

En el mismo sentido se pronunció el PAN, al informar que evitará la concentración de militantes y reducirá al mínimo las reuniones y capacitaciones presenciales, las cuales se llevarán a cabo de manera virtual en los casos que sea posible.