Sábado 14 de marzo de 2020, p. 4

Dos de las medidas para prevenir la infección por el Covid-19 son el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, de acuerdo con especialistas de la UNAM. La casa de estudios recomienda usar desinfectante para manos a base de alcohol, evitar contacto con personas que muestren síntomas de gripe o resfriado, cubrir boca y nariz al toser o estornudar usando la parte interior del codo o con un pañuelo desechable, quedarse en casa si se está enfermo, así como limpiar y desinfectar objetos y superficies de mayor contacto. De acuerdo con la Facultad de Medicina, no es necesario usar cubrebocas, a menos de que se tengan síntomas de la enfermedad. Los especialistas señalan, por otra parte, que no hay estudios que justifiquen o sustenten el consumo de suplementos vitamínicos o de vitamina C para prevenir un contagio.