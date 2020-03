Por su parte, la Liga Mx emitió un texto de prensa en el que confirmó que se encuentra en constante comunicación con la Secretaría de Salud y que, según la información más reciente proporcionada, nuestro país se encuentra en la fase 1 de prevención y control de Covid-19. Este primer escenario no implica, de acuerdo con las autoridades, un riesgo en desarrollar partidos a puerta abierta .

Así como capacitar a los empleados sobre los hábitos de higiene, contar en los sanitarios con agua suficiente, jabón preferentemente líquido, toallas desechables y botes de basura con tapas y bolsas de plástico en su interior. Además, indicó que se realizará una campaña de prevención y concientización en las redes sociales de todos los clubes.

Para el público hizo las siguientes recomendaciones: Si tienes gripe o resfriado, será mejor que te quedes en casa, no olvides llevar gel antibacterial, no compartas bebidas ni alimentos, no te toques la cara con las manos sucias, y si toses o estornudas cúbrete nariz y boca con la parte interna del brazo .

El clásico entre América y Cruz Azul, el cual se efectuará el domingo en el estadio Azteca, es uno de los partidos en los que se prevé la asistencia de un gran número de fans.

Para el entrenador Rubén Maturano, ex integrante del cuerpo técnico de La Máquina, tanto este duelo como el resto de los partidos de la jornada diez del torneo Clausura 2020 deberían cancelarse. Las medidas (para evitar el contagio del coronavirus) están siendo muy drásticas en todo el mundo, menos en México, aquí no nos están diciendo la verdad, incluso, las recomendaciones que dio la Liga Mx son totalmente ridículas .

No obstante, indicó que si se efectúa este duelo, el conjunto celeste está en un momento inmejorable para vencer a las Águilas, pues están jugando bien y están metiendo goles. Veo a los jugadores muy entusiasmados y con ganas de trascender, así que deben aprovechar este buen momento para derrotar al América, que también está haciendo las cosas muy bien y no se da por vencido aunque esté vencido. Será un partido muy parejo, pero creo que Cruz Azul tiene lo necesario para obtener el triunfo”.

Por otro lado, la FMF confirmó ayer la suspensión del torneo preolímpico de la Concacaf, el cual se llevaría a cabo en Guadalajara del 20 de marzo al 1º de abril, como medida para evitar la propagación del coronavirus.