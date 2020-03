Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Desde la tribuna del Senado, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, resaltó que con toda razón, las mujeres están hasta la madre de ser culpadas por la violencia que viven. Que si salieron de noche, que si tomaron alcohol, que si traían minifalda . Las mexicanas, añadió, están indignadas de que en los casos de violencia de género haya 97 por ciento de impunidad .

Durante la sesión solemne del Senado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en la que las legisladoras, en su mayoría, vistieron de morado, el ex secretario de Gobernación sostuvo que ya no hay pretexto que valga para no cambiar lo inaceptable. Por eso, quien no se sume a esta causa, quien no acepte lo que está pasando, no entiende nada .

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, así como legisladoras de los partidos Morena, del Trabajo, PRI, Verde, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano reconocieron como histórica la marcha del pasado domingo. La primera resaltó la afortunada irrupción del feminismo en el escenario políti-co mundial .

La senadora Fernández insistió en que la marcha del día 8 y el paro de labores del 9 constituyen un urgente llamado de atención sobre las dificultades que padecen las mujeres para desarrollarse plenamente .

Este movimiento trasciende fron-teras, partidos e ideologías, recalcó, y México se ha convertido en uno de los principales referentes del mundo. Estas expresiones nos obligan a voltear a ver tanto las asimetrías sustentadas en el género de las personas, como el divorcio que existe entre las leyes y la realidad, agregó.