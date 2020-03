César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 13 de marzo de 2020, p. 14

Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control con sede en el Reclusorio Norte, otorgó una prórroga de dos meses y 15 días al abogado de Juan Collado Mocelo, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien está privado de la libertad desde hace ocho meses, para que recabe y analice 10 datos de prueba nuevos a su favor.

Entre los documentos se encuentran denuncias, averiguaciones previas, demandas civiles, la declaración en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa –principal testigo que acusó al abogado Collado–, así como una serie de acuerdos.

Rodolfo Félix Cárdenas, ex procurador capitalino y quien se sumó al equipo de abogados de Collado Mocelo, aseguró que el Ministerio Público Federal (MPF) fue fraccionando la información porque iba encontrando nuevos datos de prueba y retrasaba su entrega, tanto que no se las proporcionó al vencer el plazo de la investigación complementaria y aseveró que hay más información que no les otorgaron.

Agregó que el 14 de enero de este año, cuando concluyó el plazo de investigación, el MPF agregó ese día y al siguiente varias pruebas que constan de 2 mil 500 nuevas fojas que desconocían, adicionales a las 25 mil que integran la indagatoria.