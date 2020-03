Por último, Pensión para Personas con Discapacidad, con un monto programado para este año de 14 mil 197 millones, en favor de 800 mil menores.

El Presidente reiteró el compromiso de elevar cada año el presupuesto para estos apoyos.

En la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, expresó su confianza en que así como se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados –el martes pasado–, se haga lo propio en el Senado, pero sin la posición en contra de los legisladores del blanquiazul.

Hago un llamado a los senadores del PAN a que rectifiquen, que no hagan lo mismo que sus compañeros diputados que votaron en contra; en el Senado pueden tomar otra postura , dijo.

A lo mejor –añadió– no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la suficiente información y están en no aprobarnos ni apoyarnos en nada, en lanzarse contra nosotros, como algunos medios de información.