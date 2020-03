Fabiola Martínez y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Viernes 13 de marzo de 2020, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la pandemia de coronavirus las decisiones se adoptarán con base en criterios científicos, no políticos. En cuanto a la economía, sugirió al Banco de México (BdeM) no intervenir con el fin de fortalecer el peso de manera artificial y no empezar a soltar dinero para controlar las finanzas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y otros funcionarios de esa secretaría, el mandatario fue enfático al señalar que se atenderá la situación con base en las recomendaciones de los especialistas.

“Nada de que sale a declarar el Presidente, la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda algo que tiene que ver con el coronavirus (…)

La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias de virus. Yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio como para andar opinando sin conocimiento . No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias .

Aquí, nada de política, es lo que los señores (técnicos, médicos y científicos) nos indiquen , con la finalidad de evitar que por cuestiones políticas la situación se minimice o se exagere.

Además, hizo un llamado a la población a mantener la tranquilidad frente a la pandemia declarada la víspera por la Organización Mundial de la Salud.