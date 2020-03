C

uando las cosas se hacen bien, es preciso reconocerlo. Si bien el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino venía decayendo en ediciones recientes, al incluir una y otra vez el refrito del refrito, es importante destacar que para 2020, a ocurrir los días 14 y 15 de marzo, sus curadores armaron un cartel atrevido. Dejaron atrás el miedo, a sabiendas de que con 21 ediciones ya se sostiene solo, con una asistencia fiel, e hicieron un necesario cambio generacional. Si bien no hay mucha avanzada sonora, sí es notoria la profusa inclusión de músicos jóvenes, sobre todo trovadores y raperos. La actitud de esta edición es menos sectaria y menos malinchista: la mayoría del elenco es mexicano, de distintos estados; hay más mujeres, así como actos para niños, artistas indígenas y LGBT.

Además de los escenarios conocidos, estará como otras veces la Carpa Ambulante con documentales, stand-up en Casa Comedy, zona infantil (El Parque), el tinglado Momentos Indio (con actuaciones sorpresa), Tianguis del Chopo, stands de disqueras independientes y un espacio de lucha libre. La novedad es que ahora habrá una zona VIP llamada Vive LaSuite (que ojalá no implique segregación, como pasó en el escenario Corona Light del Corona Capital). Otra primicia poco agradable, es que por temor al Coronavirus, la banda californiana She Wants Revenge canceló su actuación; ya antes había cancelado el dueto danés Soulwax, por razones de agenda.

Así, acá las recomendaciones de este espacio para su mejor disfrute, si es que no le suenan muchos de los nombres del cartel.

Sábado 14

Lo mejor. De México: el pop flotante de MexFutura (Denise de Hello Seahorse + Dr Zupreeme de La Banda Bastön), el pop oscuro de Valsian, el retro pop de Rey Pila, el rock en lengua Seri de Hamac Caziim, el folk de Negro y las Nieves de Enero, el rockabilly de Rebel Cats, el electropop de Rubytates, el metal pop femenino de The Warning. De Suecia: el pop de The Cardigans. De EU: el dark blues de All Them Witches. Del Congo: el afrobeat de Jupiter & Okwess. De Chile: la locura feliz de 31 Minutos; la fusión latina de Chico Trujillo. De Argentina: la canción romántica de Vicentico, el reggae fusión de Fidel Nadal. De España: el pop oscuro de Fangoria, el rap de Sho Hai. De Chile: el pop de Francisca Valenzuela. De Holanda: el surf & roll de The Phantom Four.

Lo correcto. De México: el pop de Reyno, el rap fresón de Charles Ans, el rap latino de El Poder del Barrio, el punk pop de Say Ocean, el rock cabezón de Yucatán Agogó, el pop de Little Jesus y de Chetes, el house-pop de The Wookies. De Colombia: el punk de Odio a Botero, el ritmo caribeño de Carlos Vives. De Argentina: la cumbia villera de Damas Gratis, el pop rock de Ud Señálemelo, el trap de Duki.