on leves cambios la Cámara de Diputados (CDC) aprobó este martes, con el voto de más de los dos tercios requeridos, la iniciativa de AMLO de reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para incluir en la carta magna los programas sociales . Sólo el PAN votó en contra. Como dije en la entrega de Economía Moral del 6 de diciembre pasado, si cada gobierno incluyera sus programas sociales en la CPEUM ésta tendría el tamaño de una biblioteca . Las constituciones no son planes sexenales, ni presupuestos de egresos, ni informes de gobierno. El texto aprobado pen la CdeD hizo modificaciones, menores, pero no despreciables, a la iniciativa enviada por AMLO, que se señalan en el cuadro. Reitero lo dicho en mis entregas del 6 y 13 de diciembre: Salvo el párrafo referido a las personas mayores de 68 años, que si crea un derecho específico, las demás adiciones están fuera de lugar. La CPEUM y, en particular el capítulo 1 (artículos 1 a 29) llamado De los derechos humanos y sus garantías , no son el lugar para tratar de convertir programas no universalistas en legislación. De hecho, ningún programa específico puede convertirse en ley sin menoscabar las facultades del Ejecutivo de definir sus actuaciones. Algunos de los peores rasgos de la Iniciativa de AMLO fueron eliminados, como incluir la frase conforme a la disponibilidad de recursos en los párrafos referidos a salud y a becas para escolares, sobre lo cual dije en la entrega del 6 de diciembre que no es correcto subordinar un derecho a la disponibilidad de recursos como si ésta fuese un hecho externo inmodificable y no una variable de política. También se elimina la discriminación a los no mexicanos que habitan en el país, al eliminar la palabra mexicanos o mexicanas en los dos primeros párrafos (salud y apoyo a discapacitados). La focalización drástica de las becas sólo a los escolares de familias en condiciones de pobreza, que hacía que la iniciativa fuese la consagración del sello real de la política social neoliberal, quedó matizado al no excluirse ahora a los estudiantes de familias no pobres sino sólo declarar no prioritario apoyarlos. También se transformó la exclusión total de los adultos (no indígenas y no afromexicanos) en una no prioridad, tanto en materia de apoyo a discapacitados como de pensión no contributiva. Estos son los cuatro defectos de la iniciativa que se eliminaron en la CdeD. Se omitió la palabra nacional del Sistema de Salud, lo cual no era un defecto. Se añadió la palabra gratuita en materia de servicios de salud, se equiparó la población afromexicana a la indígena en prioridad en materia de apoyo a discapacitados y de edad para recibir la pensión no contributiva. Y se agregó una restricción, absoluta, al sistema de becas: son sólo para escolares que asistan a escuelas públicas; es decir, se adoptó la focalización a la educaci ón pública que ya funciona para las becas de bachillerato.