ingún secretario de Hacienda ha escapado a la tentación de soltar una frase que será recordada por mucho tiempo. Vale citar el catarrito que se convirtió en pulmonía de Agustín Carstens. El reformón fiscal de Francisco Gil Díaz. “El peso no se devaluará’ de José Ángel Gurría. Antes de que renunciara, Luis Videgaray produjo algunas frases memorables sobre la reforma fiscal pero mi favorita es la que expresó al resucitar como secretario de Relaciones Exteriores: vengo a aprender . Que no se nos olvide la de Ernesto Cordero, hizo la bizarra afirmación de que con 6 mil pesos mensuales de sueldo una familia podía enviar a sus hijos a escuela privada, comprar casa y hasta adquirir un coche. Arturo Herrera, el joven jefe de las finanzas del gobierno actual, no dejó ir su oportunidad. En el marco de la convención acapulqueña de la Asociación de Bancos de México dijo que la depreciación del peso hay que tomarla como una pizquita de sal . La moneda ayer cayó a su nivel más bajo de la historia, 22.97 pesos por dólar (luego se recuperó, el interbancario cerró en 21.64), el petróleo seguía en la lona (precio Pemex 23.68 dólares el barril) y se desplomaban las bolsas de valores del mundo. Lo bueno que sólo es una pizquita y no un puñito.

