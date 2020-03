Urge desinfectar pasamanos en transportes

U

na vía de contagio del Covid-19 es el contacto de las manos con personas u objetos contaminados. Por ello vemos imágenes en los medios internacionales de brigadas fumigando vehículos, mobiliario urbano, etcétera. Ante esta situación, ¿no deberían STC-Metro y Metrobús de la CDMX hacer algo al respecto? Si no se puede evitar el hacinamiento, se podría por lo menos limpiar y desinfectar los tubos y pasamanos de donde se sujetan los pasajeros. Dichos tubos siempre están sucios y grasosos porque nunca se limpian. Ahora sería el momento de empezar a hacerlo, ¿no?

Arturo Robledo Martínez

Aclaración a nota sobre subejercicio de alcaldías

Con respecto a la nota Reportan alcaldías subejercicio de 4 mil 684 mdp en 2019 publicada el 10 de marzo del presente año, en La Jornada, la alcaldía Tlalpan realiza las siguientes precisiones: el informe de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México utilizado como fuente para elaborar el artículo en mención, relativo al subejercicio reportado por las alcaldías, toma como referencia el corte al mes de febrero de 2020, fecha en la cual el proceso de cierre del ejercicio de 2019 aún no había concluido.

En virtud de lo expuesto, la cifra de 560 millones que se señala en la publicación no es definitiva y no puede considerarse subejercicio , toda vez que en ese monto no se contemplan las facturas en tránsito para su pago, mismas que finalmente formarán parte del presupuesto ejercido, en los términos de los artículos 63 último párrafo, 67, 68 y 79 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México vigente.

En ese sentido, se informa que, al corte del 9 de marzo de 2020, en el sistema SAP-GRP, con el que se da seguimiento y controla el ejercicio presupuestal de las unidades responsables en la Ciudad de México, se registró un recurso disponible de 144.9 millones de pesos, equivalentes a 5.4 por ciento del presupuesto, monto que disminuirá en función del avance en el proceso de cierre presupuestal.

Se aclara que las cifras definitivas se verán reflejadas en la publicación de la cuenta pública del ejercicio 2019 el próximo 16 de marzo.

Derivado de los puntos expuestos, la alcaldía solicita de manera atenta y respetuosa hacer públicas dichas precisiones para que la comunidad de la demarcación tenga conocimiento veraz del presupuesto ejercido en el ejercicio 2019.

Alejandro Mendoza Martínez, director general de Administración

Respuesta de la reportera

Con respecto a la nota aclaratoria enviada por la alcaldía Tlalpan, informo que los datos fueron proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas por medio de una respuesta a la solicitud de información con número 0106000092020, la cual fue entregada el pasado 3 de marzo por medio del Sistema Infomex como consta en el documento con número SAF/SE/DGPPCEG/DGPCG/104/2020.

Si bien el cierre del ejercicio fiscal es en abril, en el segundo párrafo de la nota, se aclara que son cifras con corte a febrero de este año .

Sandra Hernández, reportera

Necesarios, cambios en la sección 9 del SNTE

En la primavera de 1989, tras la gesta cívica de 1988, que sólo el fraude impidió la caída nacional del PRI, maestros de primaria y educadoras del Distrito Federal logramos democratizar una vez más la sección 9 del SNTE; éste, con apoyo de los gobiernos conservadores, volvió a imponer comités espurios hace ya décadas. Hoy, bajo el nuevo régimen, urge el cambio. El congreso de la sección 9 democrática que se iniciará mañana aprobará sus precandidatos y su plataforma. En esta última, además de las demandas salariales y profesionales, conviene exigir nuevos estatutos que garanticen autonomía de las secciones, informe público de finanzas, sólo 10 por ciento de las cuotas para el comité nacional y voto verdaderamente universal, directo y secreto. Finalmente, debe demandarse la transferencia de los servicios educativos a la Ciudad de México y que se convoque a parlamento abierto para que el magisterio pueda participar en los cambios al artículo 8 de la Constitución de la CDMX (ciudad educadora y del conocimiento) y en la elaboración de su ley reglamentaria.