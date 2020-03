David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 13 de marzo de 2020, p. 24

Nueva York. El coronavirus podría resultar ser el Katrina de Donald Trump y la crisis de salud contaminar la pugna electoral en curso, mientras amplios sectores de Estados Unidos, incluyendo sus actividades más emblemáticas, se van clausurando desde Broadway hasta Disneylandia, y del Museo Metropolitan a todas las ligas de deporte profesional.

Después de su discurso a la nación desde la Sala Oval de la Casa Blanca la noche del miércoles, en el cual Trump buscaba tranquilizar los mercados financieros y asegurar al público que juntos , unidos y con su liderazgo se superará la crisis provocada por un virus extranjero , la respuesta fue casi inmediata: menos de 12 horas después la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió su peor baja en términos porcentuales en un solo día desde la crisis financiera de 1987, mientras expertos, médicos y veteranos políticos reprobaron el mensaje y lo consideraron confuso y erróneo, pues no ofreció un diagnóstico y menos una receta creíble para responder a la crisis.

Como ex redactor de discursos presidenciales, mi cuidadoso análisis retórico es que él (Trump) nos va a matar a todos , tuiteó David Mitt, quien redactó discursos para Barack Obama.

Y es que la única medida concreta que ofreció, la prohibición de vuelos de Europa a Estados Unidos, provocó aún más aullidos de sectores empresariales que advierten que eso causará mayor daño económico. Tal vez el mejor comentario fue: sabemos que las cosas se están poniendo serias cuando Trump prohíbe que entren los blancos a Estados Unidos .

Los dos contendientes por la nominación presidencial demócrata cuestionaron el manejo y el discurso de Trump. El ex vicepresidente Joe Biden condenó el fracaso colosal del régimen de Trump en responder a la crisis e ignorar a científicos. Por su parte, el senador Bernie Sanders insistió en que ahora es el momento de la solidaridad al luchar con amor por los más vulnerables ante la pandemia, y alertó que las consecuencias de la incompetencia de Trump podría resultar en más bajas de las que sufrieron las fuerzas armadas del país en la Segunda Guerra Mundial.

Los pronósticos sobre las dimensiones potenciales del virus en el país son cada vez más graves. Brian Monahan, doctor del Congreso, informó a equipos legislativos en una reunión a puerta cerrada el martes que deberían prepararse para lo peor, y que espera que entre 70 y 150 millones de personas en el país sean contaminadas con el virus.

Por lo menos nueve legisladores ya se colocaron cuarentenas preventivas, y cunde la preocupación de que más políticos en la capital podrían estar en riesgo, incluido el propio presidente.

El magnate no se hará la prueba

Aunque se informó que el presidente había estado con el ahora infectado secretario de Comunicaciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el pasado fin de semana en Mar-a-Lago, la Casa Blanca informó ayer que Trump no será sometido a un examen para el virus. Mientras, el senador Rick Scott, de Florida, anunció que entrará en cuarentena después de reunirse con un integrante de la delegación de Bolsonaro la semana pasada.