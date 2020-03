Sin embargo, Murillo Ruiseco fue cuestionado por algunos de los parlamentarios. Javier Calzada Vázquez, del Partido Encuentro Social, lamentó la alta incidencia de delitos de alto impacto en la entidad, razón por la cua, existe un éxodo de familias a otros estados y al extranjero, y aun así no están a salvo .

Debido a los secuestros, extorsiones y cobro de piso los negocios cierran en el centro, norte y sur del estado. La gente paga piso, a veces a más de una organización criminal. Los problemas en Río Grande, Ojocaliente, todo el sureste, los cañones de Juchipila y Tlaltenango son verdaderamente insostenibles , expuso.

Susana Rodríguez Márquez, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México, recordó al fiscal zacatecano que su presencia no es una pasarela para exhibirse ante los retos que nos impone una sociedad con graves problemas de inseguridad .

Advirtió que en el trabajo de la dependencia se requiere firmeza, pero no arbitrariedad, conocimiento y no improvisación, experiencia y no aprender sobre la marcha en la integración de carpetas de investigación que por deficiencias se caen cuando en tribunales se exhibe su debilidad argumentativa, legal, convencional y, lo más grave, por conflicto de interés, deshonestidad y corrupción .

Refirió que la entidad cerró 2019 con una tasa de 31.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a Zacatecas por encima de Sinaloa, Jalisco y Oaxaca.

Juan José Mendoza Maldonado, coordinador de los perredistas, señaló que no ha prosperado ninguna de las tres denuncias que se presentaron hace tres años contra el ex gobernador priísta Miguel Alonso Reyes por lavado de dinero y peculado.