Enrique Zorrilla, vicepresidente de la ABM, pidió a los mexicanos actuar con moderación ante la posible expansión del virus y que no se entre en pánico.

Yo le pediría al ciudadano de a pie moderación, que auténticamente no se pierda la cabeza en términos de una sensación de pánico. No quiero con esto decir que no seamos cuidadosos.