Por el PVEM, la diputada Teresa Ramos Arreola destacó la movilización del domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer e hizo un reconocimiento a mujeres que por la naturaleza de sus actividades no pudieron estar en el paro del día siguiente.

La mandataria entregó la medalla a Araceli Osorio, y si bien no hizo ningún pronunciamiento, más tarde, en redes sociales, reiteró su compromiso de seguir trabajando para hacer justicia, erradicar la violencia hacia las mujeres y por la igualdad.

En el Congreso capitalino, durante la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo, dos de las galardonadas, Andrea Medina y Araceli Osorio –madre de Lesvy Berlín, asesinada por su pareja en Ciudad Universitaria– subieron a la tribuna y esta última expresó a la jefa de Gobierno: Me hubiese gustado saludarla en las calles el 8 de marzo .

Del PT, Leonor Gómez Otegui dijo que hoy las mujeres ocupan espacios importantes en la toma de decisiones e influyen en la vida de la ciudad, pero alertó sobre quienes ya en esos espacios reproducen comportamientos y prácticas rancias del machismo y el patriarcado que siempre han criticado y combatido. Si no apoyamos y acompañamos todas este proyecto de ciudad encabezado por una mujer, si este proyecto no sale bien, corremos el riesgo de que no haya más proyectos para otras mujeres en el futuro , alertó.

La diputada panista América Rangel Lorenzana acusó que el gobierno es hoy el peor enemigo de las mujeres , que a nivel federal ha eliminado más de 20 programas dirigidos a ese sector, y afirmó que no se olvidarán los intentos del Presidente de la República por minimizar y sabotear la genuina exigencia para acabar con la violencia de género el 8 y el 9 de marzo .

Por el PRD habló el diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien felicitó a las galardonadas como representantes de un sector que está haciendo la revolución .

La medalla fue entregada además a Rosa María Valle Ruiz, Alejandra Ramírez Venegas, al Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y a Adriana Luna Parra, recibida por su hijo Enrique de la Rosa Luna.