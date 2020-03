Sin embargo, no se pudo establecer comunicación con él y debido a la inclinación de la pendiente de siete grados entre dicha estación y la de Observatorio, el tren ganó bastante velocidad al rebasar los 60 kilómetros por hora hasta impactarse , se establece en el resumen del informe.

23:27:00 Se le indica a la IJE –Inspector Jefe de Estación– Susana González Serrano en el PML –Puesto de Mando Lineal– de Observatorio, que apoye al tren que arribó al CDV-22 –Circuito de Vía–.

23:28:00 Informa el conductor Perusquia García Alan del tren 33 M.0485-0484, que el tren presenta descenso anormal en la presión de la tubería de equilibrio a 1.5 bars

23:28:00 Tren 38 motrices M.0062-M.0088 (MP-68 R96C) arriba a la estación Tacubaya vía 1.

23:29:00 Informa la IJE Martha Solís Corona que el tren 33 presenta sólo 1 bar en la presión de la tubería de equilibrio y ya colocó el freno de mano en la M.0485 –motriz– y se le indica que se traslade por las puertas de intercomunicación a la cabina trasera entre los carros para intentar la conducción.

23:33:00 Indican las inspectoras que el tren 33 se empieza a deslizar hacia atrás.

23:33:05 Se inicia comunicación con el tren 38 M.0062-M.0088, conductor González Díaz Gerardo, que se encontraba en la estación Tacubaya vía 1 que dé servicio a usuarios y que coloque CLT-2 VR marcha atrás, tren 38 no responde, se intenta varias veces la comunicación y no responde.

23:33:11 Sin corriente zona F, por apertura del botón CZ y ruptor accionado por personal de transportación en el PML de la terminal Observatorio, debido al evento de las 23:33 horas.

23:34:00 Se le pregunta a la IJE del PML si no hay personal en vías para proceder a energizar, y responde que no existe personal en vías y se le indica reponer el ruptor para poder energizar y que el tren 38 avance hacia Juanacatlán, no se logra la energización.

23:37:00 Se produce el alcance entre la motriz M.0484 y la motriz M.0088 que se encontraba en la estación Tacubaya.