Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 12 de marzo de 2020, p. 35

Editorial

En México se confunde lo correcto con lo políticamente correcto, lo legal con lo metalegal. Lo que menos necesitaba la manifestación por ausencia de las mujeres, conceptualmente, era el permiso de patrones, centros de trabajo, políticos o, simplemente, cualquier hombre. Precisamente, el sentido de quedarse en sus domicilios era evidenciar su importancia, no ejercer un derecho laboral o de conciencia. Lo correcto habría sido que los políticos, patrones, iglesias y hombres en general respetaran esa decisión e hicieran un ejercicio, o el intento, por buscar una empatía profunda. Pero no sucedió así: los permisos laborales, la minimización ( ni me había fijado que ese día sucedería ) y la franca postura en contra fue la respuesta. Lo políticamente correcto era decir algo, manifestarse, ejercer el derecho de expresión para decir que hay más hombres muertos, por ejemplo.