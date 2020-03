“C

alla y escucha…”.

Ese fue el mejor consejo que recibí durante los días previos a las abrumadoras y contundentes manifestaciones que las mujeres llevaron a cabo en defensa de sus legítimos y más elementales derechos.

Callar para escuchar y agradecer el consejo invaluable de una joven feminista universitaria.

Callar para escuchar y entender. Esa es la humilde recomendación que me atrevo a hacer a los hombres que todavía no terminamos de asumir la lucha de las mujeres.

Callar y escuchar para asimilar y desmenuzar el fondo de las denuncias, de las demandas y de los reclamos.

Callar y escuchar para no colaborar más con un ruido innecesario que distorsiona el poderoso mensaje de las mujeres.

Callar y escuchar para comenzar a concebir, de una vez por todas, que es preciso enterrar al machismo.

Callar y escuchar para descubrir que es impostergable dar paso a una nueva cultura.

Callar y escuchar para captar que la igualdad de género no parte de una concesión ni de un permiso (de los hombres) a las mujeres, sino de un derecho humano. Ni más ni menos.

Callar y escuchar para hallar que en su enorme movilización las mujeres reclaman cuestiones tan básicas como que no las hostiguemos (los hombres), que no las acosemos (los hombres) ni en lo público ni en lo privado, que las tratemos con respeto y dignidad (los hombres)… que no las matemos (los hombres).

Callar y escuchar para caer en cuenta de que todos los avances logrados en materia de igualdad de género durante la pasada década no son menores, pero sí resultan insuficientes.

Callar y escuchar para enterarnos que después de tantos cambios culturales, políticos y sociales, seguimos matando (los hombres) a 10 mujeres al día, por el hecho de ser mujeres.