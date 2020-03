Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 12 de marzo de 2020, p. 13

Alrededor de 17 mil trabajadoras del hogar se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por medio del programa piloto que se lanzó hace casi un año, dijo Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh).

Al recibir un reconocimiento por parte del embajador de Qatar, Mohammed Al Kuwari, expuso que con las recientes reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social se logró que fueran más justas para el gremio. Actualmente, mencionó, las trabajadoras del hogar cuentan con los mismos derechos que cualquier persona ; recordó que a partir de octubre la inscripción al IMSS será obligatoria.