Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de marzo de 2020, p. 9

Ante la crisis mundial por el brote del Covid-19, el gobierno mexicano iniciará acercamientos con empresas de distintos países que han frenado sus cadenas de producción en Asia, en busca de que las reactiven en México, indicó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

El objetivo es aprovechar esta gran coyuntura y oportunidad y que, lo que no se produzca en China y algunos países asiáticos, se haga en México. No obstante, tras la caída de los precios del petróleo no descartó que se tenga que hacer un ajuste al gasto público como plan B, a la par de un incremento de inversiones para hacer frente a sus efectos.

Luego de participar en la instalación del grupo de trabajo sobre la puesta en marcha de la Agenda 2030, en la Cámara de Diputados, afirmó que las inversiones en el país no están en riesgo, pero sí con cautela por el efecto mundial del virus que ayer fue catalogado como pandemia.

Explicó que China exporta a Estados Unidos 50 por ciento de bienes intermedios, pero dichas cadenas de valor se están atorando, entonces aquí hay un problema de oferta porque como no llegan las partes para acabar de ensamblar un producto, pues no hay oferta .