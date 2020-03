En conferencia de prensa señaló que “es lamentable que quieran que nos infectemos. Yo estoy deseando que eso no pase, pero los conservadores quisieran, para echarnos la culpa de todo: se cayó el precio del petróleo, el Presidente; se depreció el peso, el Presidente; nos peleamos entre nosotros, el Presidente…

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en su gobierno haya exceso de confianza ante la presencia del coronavirus. Tenemos a los mejores expertos, médicos y científicos atendiendo este asunto para evitar contagios. Seguimos teniendo los mismos casos (siete confirmados hasta el martes) y afortunadamente no hay pérdida de vida humana... Estamos actuando profesionalmente para controlar esto , sostuvo.

Ahora que se depreció el peso, el lunes, la culpa, dicen los del PAN, es de Andrés Manuel. ¡Se pasan! Yo sé que no me ven con buenos ojos, pero es un exceso .

Afirmó que los conservadores están desesperados y continuarán así, como otra pandemia , porque ya vienen las elecciones y el tema se utiliza con fines partidistas hasta en otros países, como Estados Unidos, y así lo comentó con el presidente de Colombia, Iván Duque, el martes, en el marco de su visita de Estado.

López Obrador dijo que no oculta información porque no somos conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, ¿qué no hubiese salido ya?

Subrayó que se actúa con mucho profesionalismo, desde el primer día, porque deseamos poder controlar esta situación , además, porque los conservadores me echarían la culpa también a mí .