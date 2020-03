E

l ruido en las redes contrastaba con el silencio ominoso que desde el aparato de comunicación del Sistema de Transporte Colectivo se había levantado. Un amplio sector de capitalinos ya sabía, minutos antes de que concluyera el día, que en el Metro había ocurrido un accidente, pero en las oficinas de comunicación del sistema la ineficiencia había colocado un tapabocas a quienes manejan la información, y las especulaciones ya empezaban a impactar al gobierno central.

Luego, durante una conferencia de prensa, la directora del aparato de transporte, Florencia Serranía, calificaba de fortuito el choque de trenes, como si ella ya tuviera las pruebas necesarias para declarar que se había tratado de una casualidad y no de una falla mecánica o de una distracción humana.

Y no fue todo, también se atrevió a argumentar frente a una pregunta sobre el mantenimiento de los trenes que el que no diera información no significaba que no supiera el estado en que se hallan los trenes, mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguraba que todos los incidentes de lo ocurrido serían informados con total transparencia.

No obstante, trabajadores del Metro han hecho circular versiones de la situación que guardan los trenes, que en algunos casos han estado en circulación durante 50 años, y advierten que en las grabaciones guardadas en las cajas negras de los trenes se hallarán algunos datos que apoyan la especie de una falla técnica provocada por la falta de mantenimiento.

Serranía no es la responsable de que se sigan utilizando carros con la antigüedad señalada, pero sí lo es de las condiciones en que se encuentran y de que sigan circulando. Las viejas unidades debieron haber salido de circulación hace ya varios años.

Es más, de todos es más que sabido que antes de terminar la primera quincena del último mes de 2013 se aumentó dos pesos al precio de boleto del Metro, incremento que serviría, entre otras cosas, para comprar nuevas unidades y para dar mantenimiento a las que se tenían. La compra de nuevos carros haría que los más viejos quedaran fuera del sistema, se supone, pero no pasó nada.