Todos nos indignamos ante la violencia e impunidad con que actúan distintos grupos radicales tanto femeninos como de hombres, también exigimos justicia, deslinde de responsabilidades, tanto en las autoridades como en aquellas personas que han destruido impunemente el patrimonio universitario, los verdaderos estudiantes que participan en este movimiento no pueden ni deben pedir impunidad.

Nuevamente, nuestra institución, como en 1968, encabeza una lucha de la sociedad mexicana; antes fue la libertad de los presos políticos, hoy sus estudiantes luchan contra la violencia de género; en aquella ocasión un gobierno opresivo, priísta, empleó la fuerza pública para acallar el movimiento; hoy tenemos la oportunidad de probar que la historia es la maestra de la vida y no repetir los errores del pasado.

No es el Estado fallido, es la sociedad fallida que no se había indignado por las 10 mujeres muertas cada día en el país. Y son las sociedades de México, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de todo el mundo donde campean los feminicidios y se toleran por el culto al machismo en el hogar, en la escuela, en el trabajo del campo, de la fábrica, de la oficina. Es un entramado de complicidades tejido secularmente que hoy se está desintegrando. El fallido comienza a ser el machismo.

La pandemia del coronavirus no ha hecho más que acelerar y agravar la tragedia humana determinada en México y en el mundo por el capitalismo depredador, causante de miseria y de gran inseguridad y violencia en contra de millones de habitantes.

Medio planeta se ha blindado contra el coronavirus: no entran vuelos, no hay eventos masivos, cerraron escuelas, se obliga a guardar cuarentena en caso de sospecha. Pero en México se inauguran los vuelos a Roma, en este preciso momento, y la vida sigue con partidos de futbol, conciertos, viajeros sin restricciones, reuniones y actos masivos. Como diría el clásico, ¿qué nos pasa?

Manuel Fernández Flores, ex secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Emilio Vivar Ocampo

Rechazan proyecto minero en Morelos

Los firmantes, en el marco del tercer Congreso Nacional de Profesores y Profesoras de Investigación Científica y Docencia del INAH, en un posicionamiento colectivo entre trabajadores académicos y autoridades municipales y locales, nos oponemos a todo megaproyecto que ponga en riesgo la vida en Morelos. Específicamente nos referimos al proyecto minero Esperanza, de la empresa canadiense Álamos Gold, por sus implicaciones de daño múltiple e irreversible, y que afecta ya la integridad biocultural y la dinámica social de las comunidades. Reconocemos el pronunciamiento hecho al respecto por las autoridades municipales de Temixco y su cabildo (https://youtu.be/oxx31n-V3_c) y exigimos la cancelación de las concesiones de minería a tajo abierto en Temixco, Xochitepec, Coatetelco, Miacatlán y Cuernavaca.

Paul Hersch, Antonio Machuca, Iván Franco, Rosa Garza, José Rojas, Joel Santos, Aldir González, Patricia Castillo, Gabriela Zepeda, Noemí Castillo, Gilberto López y Rivas, Ricardo Melgar y 91 firmas más

Repudian amparo a desarrollo inmobiliario en la colonia Roma

La nota de Laura Gómez titulada Autoriza Seduvi demolición, pese a amparo , muestra no sólo la negligencia del titular de la alcaldía Cuauhtémoc sino el profundo desprecio hacia los ciudadanos que defienden un patrimonio cultural de la calle Tepeji, en la colonia Roma, ante la depredación del cártel inmobiliario y, lo que es peor, transgrede un amparo, lo que deriva en un delito federal y el inevitable enjuiciamiento y separación de su cargo.

José Lavanderos

Piden obra hidráulica para multifamiliares en Tlalpan

Gobierno de la Ciudad de México

Presente

Para desalojar las aguas negras, las unidades habitacionales Zapote I, Zapote II, Zapote III y Luis Donaldo Colosio, en la alcaldía de Tlalpan, dependen de una bomba, la cual no funciona desde hace un mes. En esta temporada donde no hay lluvias, las aguas negras brotan por las coladeras llenando el ambiente de un olor fétido que pone en riesgo la salud de quienes habitamos estas zonas, por ello se le ha solicitado al gobierno central y delegacional su pronta actuación, sin embargo, la respuesta que se ha recibido es que no hay presupuesto .

Debido a lo anterior, nuestro patrimonio, familias y salud corren un grave riesgo por la indolencia de las autoridades, así que exigimos solución a este problema.

Jorge Ángel Morales Santamaría

Académicos convocan a reunión contra la parálisis en la UNAM

El conflicto actual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con escuelas cerradas, tanto de licenciatura como de bachillerato, sin que sus comunidades formaran parte de la decisión de estas acciones, ha generado una división mayor en el tejido social de las y los universitarios.

A muchos profesores nos preocupa que haya una mayor degradación de la vida universitaria, ante la incapacidad de las autoridades para encontrar soluciones, por lo que en la Asamblea de Profesores de la Facultad de Economía del día 5 de marzo acordamos invitar a una reunión de docentes de nuestra universidad, a realizarse el viernes 13 de marzo a las 12 horas en el aula magna de la Facultad de Economía (primer piso, edificio B).

Por la Asamblea de Profesores de la Facultad de Economía, María de la Luz Arriaga

Invitaciones

Foro: comunistas y la lucha de las trabajadoras

Como parte de las actividades de los 200 años del nacimiento de Federico Engels, invitamos al foro Comunistas y mujeres trabajadoras en lucha.

La cita es hoy a las 16 horas, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), ubicada en la avenida Universidad 779, colonia Del Valle, cerca del Metro Zapata. Comité Impulsor del Socialismo Científico. Walter Martínez Alves

Análisis sobre oposición a megaobra en la Amazonia

Sesión del seminario permanente de estudios chicanos y de fronteras (DEAS-INAH). Hoy a las 17 horas. Tema: Cajueiro: un pueblo de pescadores en contra de la construcción de un megapuerto en la Isla de Sao Luis, Maranhao, en el nordeste-Amazonia brasileña. Expositor Juan Manuel Sandoval (DEAS-INAH).

Sede: Casa Iturriaga en avenida Miguel Ángel de Quevedo número. 690 (frente al Centro CulturalVeracruzano), Coyoacán. Francisco Javier Guerrero Mendoza