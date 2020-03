El Covid-19 no es una simple gripe, puede manifestarse gravemente en personas no tan mayores , subrayó Jérome Salomon, del Ministerio de Sanidad de Francia.

Pero hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad es poco fiable, porque se ignora cuántas personas están realmente infectadas, puesto que muchos pacientes apenas tienen síntomas o incluso no presentan ninguno, el número de contagiados es seguramente muy superior al detectado y por lo tanto la tasa podría ser más baja.

Es cierto que los mayores son más frágiles y están expuestos a formas graves, pero el coronavirus también puede afectar a personas relativamente jóvenes sin patologías crónicas , de acuerdo con Salomon.

Contagio

Los especialistas coinciden en que cada enfermo del Covid-19 contagia a entre dos y tres personas si no se toma ninguna medida para combatir la epidemia.

El Covid-19 es por lo tanto más contagioso que la gripe, cuya tasa de infección se ubica en 1.3.

Vacuna/tratamientos

Conocemos el virus de la gripe desde hace 100 años, está bien estudiado. Este es realmente un nuevo virus que se parece a la gripe en cuanto a los síntomas (dolor de cabeza, dolor generalizado, fiebre...) pero hay grandes diferencias , según Salomon.

Una de ellas es que no estamos protegidos contra el Covid-19: no hay vacunas ni tratamiento y el hombre no está naturalmente inmunizado contra este virus.

Su tratamiento consiste en tratar los síntomas. Algunos pacientes reciben antivirales y otros tratamientos experimentales, cuya eficacia apenas se está evaluando por los especialistas.

En cuanto a la vacuna, pese a algunas investigaciones en curso y a golpes de efecto entre competidores de la industria, no se podrá contar con ella antes de varios meses.

Gestos importantes

Los virus de la gripe y del Covid-19 tienen también este punto en común: su propagación se combate de la misma forma a nivel individual: evitar el saludo de mano, besarse, lavarse las manos con frecuencia, toser y estornudar en el hueco del codo o en un pañuelo desechable y llevar mascarilla sólo si se está enfermo.

Estos gestos higiénicos son, sin embargo, ignorados con frecuencia, pese a que son eficaces para varias infecciones invernales como la gripe, el resfriado, la bronquitis y la gastroenteritis.