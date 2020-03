A

raíz de las elecciones 2020 en EU para la candidatura presidencial del Partido Demócrata (PD) y las asignaciones de delegados al Colegio Electoral (en EU el voto es indirecto. El voto popular no es necesariamente determinante), cobra gran interés el libro de Gregg Palast: The Best Democracy Money can Buy, (Nueva York, 2012, así como los aportes ahora en español de Amy Goodman y Juan González en Democracy Now. (https://www.democracynow.org/es) Ambas fuentes ofrecen el dato certero, bien documentado develando trampas, transas y purgas al padrón electoral, irregularidades e ilegalidades de larga data acentuándose desde el final del siglo XIX. El título de Palast expresa el fuerte sesgo plutocrático del sistema político, magnificado por la adopción de la ley Citizens United (2010), una desorbitada desregulación de las aportaciones individuales y de las corporaciones a las campañas presidenciales, de congresistas, senatoriales y a las gubernaturas.