Amenaza de paros técnicos

Manuel González, secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, aseguró que ensambladores establecido en ese estado se enfrentan al riesgo de suspender la producción en las próximas semanas por la falta de suministros provenientes de China, como efecto de la pandemia.

El funcionario dijo a Reuters que ha estado en comunicación con las plantas de Nissan, de Mercedes-Benz y un complejo compartido entre Daimler y Renault-Nissan, empresas que le aseguraron tener inventario hasta la segunda o tercera semana de marzo. Advirtió que si no se regulariza el abasto, se puede caer en paros técnicos.

BdeM debe bajar tasas

Resaltó que el país cuenta con buenas finanzas públicas pese al nulo crecimiento económico, pero destacó que es necesario que los proyectos de inversión inicien, además de seguir otras medidas como la reducción de tasas de interés del Banco de México.

Indicó que el sector comercio aún no resiente los efectos, pero se prevé que pueda suceder por el resurtido de inventarios. Además, se estima una disminución en el número de visitantes internacionales durante Semana Santa, pero se espera que la caída sea compemsada –de la cual no se tiene un estimado– con turistas nacionales que no saldrán del país para evitar contagiarse del Covid-19.

(Con información de Reuters)