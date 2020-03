‘‘El 9 de marzo será considerado un día histórico para todos los ciudadanos y no sólo para las feministas o antifeministas. Las vialidades vacías siempre nos remitirán al triunfo de las mujeres.”

‘‘El feminicidio es un tema de extrema urgencia; sin embargo, se ha politizado bastante. Incluso ahora ya no sé en qué consiste mencionar la palabra patriarcado, porque ésta nos remite a pensar en hombres fuertes que principalmente ofrecen bienestar.”

Priego destacó que el machismo no es asunto de cuerpos, debido a que también las mujeres llegan a ser machistas.

Es un asunto de sensibilidad, pues también existe la rivalidad entre las chicas. Incluso lastimamos nuestros vínculos con egos, rivalidades o envidias. Hay mujeres misóginas: una puede decirle zorra a la otra y pensar que es más valiosa que su semejante. Es una especie de gusto facilón y sádico.

Violencia específica

Elena Poniatowska, colaboradora de La Jornada, quiso conocer la opinión de Priego en torno a la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante los feminicidios.

‘‘AMLO no ha dicho nada del tema. ¿Cómo lo ves tú?”

María Teresa Priego refirió: ‘‘He notado en él un modo muy funcional en tópicos a los que no le va a entrar directamente. Creo que lo que no quiere es aceptar que existe una violencia específica contra las mujeres. No lo dirá en su discurso. Pero lo entendería si lo asimilaran las instituciones. Espero que la situación cambie para bien”.

Las mesas de diálogo que complementan el ciclo La vanguardia es femenina: #SinNosotrasNada son La voz de las mujeres en los medios, El feminismo desde la trinchera universitaria, El feminismo en la agenda política, Feministas de carrera: estudios de género en México, y Derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Se efectuarán los martes y los miércoles hasta el 25 de marzo en la Fundación Elena Poniatowska Amor (José Martí 105, colonia Escandón).