a epidemia del coronavirus, extendida cada día con mayor rapidez a través del planeta, ha dado lugar a varias teorías imaginarias del complot.

No es el primer fenómeno que da lugar al ‘‘complotismo” en la historia. Catástrofes, asesinatos de personajes políticos u otras celebridades, pandemias, actos terroristas inimaginables antes de ocurrir, en fin, todos esos fenómenos que afectan grandes partes de la población y de los cuales no se saben bien a bien las causas, desencadenan explicaciones imaginarias. La información se oculta, se dice, o sencillamente, tal vez no existe: ni autoridades ni científicos poseen una explicación verdadera, total y coherente del desastre. Suceso tan imprevisible e inesperado como de consecuencias maléficas.

En la antigüedad, los dioses, griegos, aztecas, egipcios u otros, eran los responsables de las calamidades que azotaban a los hombres. Las 10 plagas sufridas por los egipcios, por ejemplo, son enviadas por Yahvé para obligar al faraón a dejar partir al pueblo de Israel, según consigna el Éxodo. El Diluvio o la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra son castigos divinos contra la maldad humana. La larga guerra de Troya se inicia por una querella entre Hera, Atenea y Afrodita, cada una de las cuales se considera la más bella diosa. A las bodas en el Olimpo de Peleo y Tetis son invitados todos los dioses, excepto Eris, diosa de la discordia.

Para vengarse, Eris lanza una manzana de oro destinada a la más bella. Sin acuerdo posible entre las divinidades olímpicas, se llama a Paris, príncipe troyano que decidirá. Cada diosa promete a Paris una recompensa y éste escoge la promesa de Afrodita: poseer la más bella mujer del mundo, Helena. Simple problemita, Helena es la mujer de Menelao, hermano de Agamenón. Paris rapta a Helena. Los atridas deciden la guerra contra Troya.

A lo largo de los cantos de Homero, La Ilíada y La Odisea, las disputas entre los dioses repercuten en la guerra como en la suerte cotidiana de los guerreros. Durante el Medievo y en países donde reina la fe católica, hambruna, peste o guerra son castigos divinos. El complot, tal cual existe ahora, aunque se asocia al pensamiento mítico, acompaña la ideología y la práctica revolucionaria desde el siglo XVIII. Creencias delirantes, producen a veces efectos asesinos masivos. Líderes de imperios o finanzas, grandes agencias de espionaje, Sabios de Sión, masones, grupos secretos o sectas, toman el lugar de los dioses ausentes del Olimpo.