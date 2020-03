No es una decisión que hayamos tomado ligeramente , manifestó el jefe de la corresponsalía médica de CNN. “…Y si bien sabemos que suena alarmante, no debería causar pánico”, agregó. Pero un día después, en un vuelo de United Airlines que despegó de Fráncfort con rumbo a Nueva Jersey, tres pasajeros enloquecieron porque otro estornudó, y el avión tuvo que hacer una escala no programada en el aeropuerto internacional de Denver.

o recuerdo en cuál historia hay un personaje que, súbitamente, se toma la panza en medio de la calle y muere de dolor al pie de un cartel que decía: Prohibido toser y estornudar en la ciudad . Alguna de Stephen King, seguramente. Pero ya no me distraigo con novelas y filmes de terror. Con los llamados medios hegemónicos , basta y sobra.

El sicoanalista Fernando D’Addario escribe: “La globalización, con su flujo anárquico de bienes y personas que responden a un mismo patrón económico, diluyó la perspectiva punitivista religiosa, que justificaba las pestes de antaño […] Cada vez que el miedo se contagia, todas las palabras que derivan del pánico (xenofobia, racismo, vigilancia extrema, aislamiento, persecución, fobia, segregación, etcétera), llevan al repliegue del ‘mundo sano’ sobre sí mismo” ( Página/12, Buenos Aires, 9/3).

De su lado, con el hipócrita estilo progre que el New York Times (NYT) maneja con maestría, leemos en un largo artículo de su corresponsal en Pekín, Amy Quin: “Es posible que China esté venciendo el coronavirus, pero a un costo muy alto…”. Amy reconoce que el país asiático ha disminuido de manera drástica el número de casos nuevos.

Agrega: “[…] Existen inquietudes acerca de que las cifras sean erróneas o estén incompletas”. Y soltándose el moño, se trepa a la lámpara: “[…] El Partido Comunista en el poder celebra el descenso del brote como una señal de superioridad de su sistema político autoritario y jerárquico, que otorga a los funcionarios un poder casi ilimitado”. ¡Bingo!

¡Qué confusión de mierda! ¿Quién manda? Y encima, almas comprometidas, como el padre Merrin, nos sueltan la mano. El padre Merrin pudo salvar a la niña poseída por el demonio en El exorcista (1973). Pero en la realidad, el gran actor sueco Max von Sydow nada pudo hacer para rescatar a Linda Blair de los defensores de Satanás, que la denunciaron y persiguieron durante muchos años.

Aquel caballero cruzado en la película de Bergman, Max von Sydow, ha muerto. Y en adelante, tampoco podremos contar con él en su rol de supervillano para combatir al agente británico James Bond, en Never say never again (1983).

Brote (¿casual?) del virus chino, desplome (¿casual?) del precio del petróleo, (¿casual?) hiperespeculación y caída en las bolsas de valores del mundo entero. Flagelos que, casualmente , aparecen a 10 años de la pandemia de gripe A (18 mil muertos, 150-575 mil contagiados), junto con el efecto dominó de la quiebra de la consultora Lehman Brothers de Wall Street (2008-10).