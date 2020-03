Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 15

En coordinación con las fiscalías del país y personal de la Guardia Nacional, se crearán y consolidarán unidades especiales de inteligencia para que en todo el país se lleven a cabo revisiones a expedientes relacionados con casos de feminicidio, delitos sexuales y desaparición de mujeres, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, durante la firma de un convenio con la ONU que servirá para impulsar acciones de combate a la violencia contra las mujeres.