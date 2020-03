El legislador se quejó del doble lenguaje de sus propios compañeros en Morena, que personalmente le expresaron su respaldo, pero alzaron la mano para no admitir el cambio.

Al iniciar la discusión en lo particular de la reforma –que se turnó al Senado– la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez (Morena), presentó cambios acordados previamente con el PRI, que pugnó porque la pensión para adultos mayores también se entregue a afromexicanos.

Muñoz Ledo tronó: No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta cámara sólo se aprueben las reformas del Presidente, quien ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe. ¡No les pasaré una más! ¡Hipócritas!

La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna (Morena), refirió que con los cambios al dictamen se da prioridad en la atención en salud a la población fuera del mundo del trabajo.

Explicó que se garantiza la progresividad en la atención médica y citó que el sistema de salud en México se caracteriza por su desarticulación y ello deriva en que 58.5 por ciento de la población, es decir, 70.1 millones de personas, no cuente con dicho seguro.

En el caso de las becas a estudiantes, se agregó que se dará prioridad a integrantes de familias en condición de pobreza.

Aunque el PRI votó en favor, el coordinador de esa bancada, René Juárez, indicó que la reforma es insuficiente, porque no se garantizan recursos para darle viabilidad.