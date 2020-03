Roberto Garduño, Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 7

Dos militantes de Morena y funcionarias del gobierno federal fueron rechazados por el comité técnico que lleva el proceso de selección de aspirantes a cuatro lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

En el acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria del pasado martes, respecto de los aspirantes que no cumplieron los requisitos, dicho comité también dejó fuera, en una primera depuración, a un militante del PAN y a uno del PRI. También informó que otras 16 solicitudes no se admitieron, debido a que los aspirantes no cumplieron con alguno de los requisitos, como presentar copia del título de licenciatura.

Los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) realizarán este miércoles el examen de conocimientos, el cual permitirá elegir hasta 50 por ciento de ellos, de acuerdo con los puntajes más altos y cuidando la paridad de género. El examen se efectuará en la Cámara de Diputados y constituye una segunda selección rigurosa de los interesados.

De acuerdo con los criterios de evaluación que aprobó la Junta de Coordinación Política del Palacio Legislativo de San Lázaro, la prueba valorará la preparación de los aspirantes en los siguientes temas: marco constitucional en materia electoral, sistema de gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales e historia democrático-electoral del México contemporáneo de 1945 a la fecha.

Los que están fuera

El comité técnico informó que se dejó fuera a Celia Maya García, quien fue candidata de Morena a senadora por Querétaro en la elección federal de 2018 y es funcionaria federal, yaa que se desempeña como subdirectora general jurídica de la Comisión Nacional del Agua.