Consultada al respecto, la sede diplomática de Francia señaló que no tenía nada más que comentar, pero las embajadas se ven a menudo. Fue una reunión, entre otras, donde hubo un representante nuestro.

La embajada de Estados Unidos expresó: No hablamos sobre nuestras conversaciones diplomáticas ; y la de Canadá refirió a que se trató de una reunión privada; por tanto, no habla de los diálogos que se dan a puerta cerrada. La representación de España manifestó que desconocía la información y no podía hacer comentarios.