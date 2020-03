▲ Vamos resistiendo porque tenemos finanzas públicas sanas, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos ni se endeudó al país, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto Pablo Ramos

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 4

México está blindado ante el desplome de los mercados financieros por la caída en los precios del petróleo y el coronavirus, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que el país tiene finanzas públicas sanas y, en caso de requerirlo, se cuenta con un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto.

Afirmó que el peso resistió al hundimiento mundial de las bolsas de valores y precisó que el monto de las reservas creció en unos 10 mil 500 millones de dólares, al pasar de 173 mil millones, al inicio del gobierno, a 184 mil millones.

Ahí vamos resistiendo; nos ayuda que tenemos finanzas públicas sanas, porque logramos blindarnos: no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó , señaló en su conferencia de prensa matutina.