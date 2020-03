La diputada Wendy está hablando en nombre de todas y, con todo respeto, eso no nos representa a todas , reclamó la panista.

El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, reprochó a la presidenta cameral: Ciudadana presidenta, le quiero solicitar que no interrumpa las intervenciones, por varios motivos. Esta es una sesión solemne, pero, aunque no lo fuera, uno de los elementos básicos de la cultura parlamentaria y de la relación entre los parlamentarios es dejar que la gente se exprese sin ser interrumpida. Yo le pido que lo aplique con el criterio de una presidenta que conduce y encabeza su Cámara, no en favor de su grupo ni de sus amigas, sino en favor de la Cámara. Se lo pido porque podríamos exigírselo, señora presidenta .

Entonces reaccionó Elías Lixa (PAN): En contraste con los gritos y las exigencias neuróticas del diputado Gómez, le voy a solicitar, usted ha solicitado que se retiren expresiones materiales de un grupo de diputados; sin embargo, se está en el posicionamiento de la comisión. Por tanto, si va a retirar a unos diputados que están en favor de la vida, retire, por favor, todas las expresiones, porque se trata de un posicionamiento institucional. Tal vez el diputado Gómez lo desconoce, pero es a la Presidencia a quien corresponde ordenar el debate y no a sus gritos.

Este es el esbozo de una sesión solemne que resultó en un lamentable capítulo más de la actual Legislatura.