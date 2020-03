–¿Habrá un cambio de enfoque después de lo que vivimos estos días?

–No, al contrario. Vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, al campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración en las familias y se fortalezcan los valores.

Refirió que en su momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, definió las acciones concretas que se instrumentarán con el propósito de atender la violencia contra la mujer. Pero si no está completo o no es suficiente o no está difundido, no se conoce, que de nuevo se presente y se actualice; que la doctora, que es la que coordina todas estas acciones en defensa de los derechos de las mujeres, haga una presentación la semana que viene z.

Tras censurar la cobertura mediática que se dio a las protestas feministas, el Presidente desestimó los recientes sondeos de acuerdo con los cuales su popularidad ha ido a la baja. “Están cuchareados”, definió.

López Obrador fue más allá y señaló: “Como dicen los abogados: aceptando sin conceder que las encuetas estas que yo llamo cuchareadas sean reales, mínimo en promedio es 60 por ciento de aceptación. ¿No es así? ¿Cuánto es 60 por ciento de los ciudadanos? Cincuenta y cuatro millones. ¿Cuántos millones votaron, cuántas personas votaron? Treinta, o sea, vamos de gane, o sea, todavía aguantamos”.