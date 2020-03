A

Ernesto Cardenal lo vi dos veces, una en los baños de San Carlos (iba él muy resguardado, cuidadísimo, y de pronto me les aparezco yo, que había entrado antes); la otra en algún lugar de Oaxaca, donde unos cuantos pasos atrás de él, que iba solo (y eso que el grupo era bastante numeroso), le oí –en voz alta aunque no tanto–: ‘‘¡Ser papa, qué soberbia!”

Por mis 20 dudaba sobre ser monje o no y le escribí (no le mandé, se me extravió antes) una carta con mis dubitaciones. Confianza le tenía. De él recuerdo haber leído en una revista cubana entonces muy traída y llevada y en la que la poesía aparecía indexada como ficción: ‘‘Entre la violencia y la no violencia, la no violencia, pero entre la violencia y la cobardía, la violencia’’, frase que no creo ahora suene tan afortunada como en aquellos 70 dicha en labios de un cura.

Cómo nos resultaba encantador que el ya para entonces sacerdote hubiera sido un joven poeta enamoradizo y, acaso más, el que trazara clásicos epigramas en un lengua-je de lo más normal, no distinto del que escuchábamos en la tienda de la esquina.