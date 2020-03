M

éxico tiene recursos sólidos para proteger al peso de la turbulencia que ha creado el coronavirus y la caída del precio del petróleo. Cuenta con las reservas internacionales del Banco de México, por 185 mil 571 millones de dólares. Además, una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares y hay dos fondos en pesos: el de Estabilización de los Ingresos Petroleros (Feip), que cerró el año con 158 mil millones, y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), que tiene alrededor de 90 mil millones, explicó ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Por otro lado, fueron contratadas coberturas petroleras que garantizan un precio de 49 dólares el barril, aunque no cubren toda la producción, pero sí una proporción importante. Por lo que toca a la deuda pública, Herrera expresó que 78 por ciento de la misma está en pesos, 100 por ciento en tasa fija y la mayor parte con vencimientos a largo plazo. Esto blinda a la economía frente a movimientos de la tasa de interés y del tipo de cambio , dijo. Todavía hay otra arma que no mencionó: la tasa de interés establecida por el BdeM: 7 por ciento anual. Es de las más altas del mundo y seguirá siendo un ancla para que los especuladores no retiren su dinero. Ayer la moneda mexicana recuperó 40 centavos frente al dólar en el mercado interbancario; cerró en 20.77por dólar. También subió el petróleo, de 24.43 dólares el barril a 27.40, de acuerdo con el portal de Pemex. Asimismo, las bolsas de valores mostraron signos de recuperación ante el ofrecimiento de Trump de un holiday en el pago del impuesto sobre las nóminas hasta el fin de la campaña política.

La amenaza saudita

Arabia Saudita planea aumentar su producción de petróleo crudo actual de 10 millones de barriles al día a 12.3 millones el próximo mes, dijo Aramco, su compañía petrolera, según la revista especializada OilPrice. De acuerdo con la presentación que hizo ante la bolsa de valores de su país, sería un incremento de 300 mil barriles por día sobre la capacidad máxima instalada de la compañía. Es su reacción ante la negativa de Rusia para aplicar mayores recortes, es decir, se fue al extremo opuesto. Este fin de semana, después de que las conversaciones de la OPEP terminaron en divorcio, Arabia Saudita anunció que reduciría sus precios oficiales de crudo entre 6 y 8 dólares por barril, a partir de abril. Los mayores descuentos se ofrecieron a compradores en el noroeste de Europa y Estados Unidos. Queda por ver si Arabia Saudita cumple su amemaza de aumentar la producción a más de 12 millones de barriles dentro de un mes, pero el mundo definitivamente se enfila a un mercado inundado por petróleo barato.