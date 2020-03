David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 23

Nueva York. Los dos contendientes para la nominación demócrata, Bernie Sanders con su propuesta para un cambio progresista, y Joe Biden con su invitación a un retorno a la normalidad pretrumpiana, batallaron en las primarias realizadas ayer en seis estados en medio de creciente alarma y caos económico provocado por el coronavirus; de hecho, ambos cancelaron sus actos de campaña anoche a causa de la epidemia que ahora contagia la pugna electoral.

Biden triunfó en Michigan, el premio mayor del día por sus 125 delegados, según proyecciones, lo que pone en jaque la campaña de Sanders. El ex vicepresidente también ganó Misisipi, Misuri y Idaho.

Sanders había invertido la mayor atención y recursos para ganar en Michigan en esta contienda –estado en que sorprendió a Hillary Clinton en 2016– pero a pesar de un abrumador apoyo, como siempre entre jóvenes y sectores progresistas, eso no fue suficiente. Ahora algunos analistas especulan que su derrota ahí podría marcar el principio del fin de la campaña del senador socialdemócrata.

Para los demócratas, Michigan es clave, ya que fue uno de los tres estados –junto con Pensilvania y Wisconsin– que sellaron el triunfo electoral a Donald Trump en 2016 por margen de menos de 80 mil votos.

El estado de Washington era el segundo más importante de esta ronda (89 delegados), donde Sanders también ganó en 2016 y anoche estaba al frente con un conteo parcial al cierre de la edición, así como en Dakota del Norte.

Para Sanders fue un resultado decepcionante, y anunció que no haría comentarios –por primera vez en una noche electoral– al concluir la jornada después de conocer los resultados en Michigan. Con sus triunfos ayer, Biden consolidó aún más su ventaja sobre el senador y con ello se intensificó la presión para que éste contemple ceder el paso a la nominación.

Sin embargo, más de la mitad de todos los estados aún no han votado en las primarias, y ningún candidato ha acumulado ni la mitad de los mil 991 delegados necesarios para ganar la candidatura. La próxima ronda de primarias está programada para el martes 17 en Florida, Arizona, Illinois y Ohio. Los dos aspirantes también tienen su primer debate, sólo entre ambos, el próximo domingo.

La disputa por el futuro del partido –y tal vez del país– ahora está definido por los dos candidatos que quedan del elenco original de más de 20.

Sanders reitera que uno no puede cambiar un sistema corrupto aceptando su dinero. Nuestra campaña es orgullosamente por la clase trabajadora y yo seré un presidente para la clase trabajadora . Insiste en que no se podrá derrotar a Trump con un candidato que desea retornar al pasado, ya que Biden propone “regresar a lo normal… Lo normal significa empresas petroleras destruyendo el planeta. Lo normal significa los ricos haciéndose más ricos mientras los pobres son más pobres. No podemos retornar a lo normal. Necesitamos un cambio real”.