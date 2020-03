De los corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de marzo de 2020, p. 27

Ayer continuaron las denuncias por acoso sexual en universidades públicas de Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, principalmente por alumnas de medicina, así como en centros de bachillerato. Mientras, en Zacatecas, Guerrero, estado de México y Oaxaca las autoridades universitarias destituyeron o suspendieron a profesores señalados por hostigamiento.

Alumnas de medicina en la Universidad de Sonora (Unison) denunciaron acoso, hostigamiento, discriminación y misoginia de maestros y compañeros en un tendedero con mensajes que colocaron en la explanada del Departamento de Ciencias de la Salud.

Aunque la Unison estableció en noviembre pasado un protocolo para la prevención y atención de casos de violencia de género, el cual consiste, entre otras acciones, en una narración escrita de los hechos, sólo hay una persona acusada formalmente por las autoridades.

De igual forma, alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) colocaron en el vestíbulo de la casa de estudios los nombres de catedráticos y alumnos presuntamente acosadores.

En los papeles se lee: “Dr. de micro(biología): no nos importa su top 3 de las más guapas de la generación”; hay un acosador en cada generación ; no es piropo, es acoso y anatomía se aprende con libros y modelos, no conmigo , entre otras quejas.

En la Facultad de Estomatología, las jóvenes exigieron parar todo tipo de acoso y que el director de una vez por todas tome decisiones para retirar a los docentes hostigadores. Lo mismo ocurrió en Economía.

En tanto, jóvenes de bachillerato y licenciaturas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) revelaron, en una asamblea realizada ayer en la Preparatoria número uno de Pachuca, diversos actos de acoso por parte de los docentes.

Aseguraron que los acusados hacen comentarios morbosos y misóginos en clase, o las invitan a salir a bares o las presionan para tener amoríos. También denunciaron cobro de cuotas por no reprobarlas.

Con pancartas, las alumnas marcharon dentro de la escuela y realizaron el performance Un violador en tu camino; después, en los pasillos de la escuela, instalaron tendederos con nombres de los docentes acusados de hostigamiento.