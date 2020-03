No hay ninguna lucha en esa despedida; esta decidido desde hace tiempo y esperaba verme mayor porque no había otra posibilidad de irse; además, es hora de volver a casa y estoy encantado.

Todavía –admitió– “siento tensión antes de un concierto, como si fuera el primer día. No me confío demasiado, pese a que sé que la respuesta de la gente es estupenda. Sólo sé que –adonde vaya– me tengo que ganar el aplauso”.

En el inicio de su trayectoria componía para otros cantantes porque no me imaginaba en un escenario; era muy tímido para eso , confesó el cantautor español, quien inició la gira Baladas para una despedida, tras la cual dejará las presentaciones personales para dedicarse, ahora sí, a su máxima pasión: escribir y componer.

▲ José Luis Perales dará concierto en el Auditorio Nacional y además presenta el disco Mirándote a los ojos. Foto Ana Mónica Rodríguez

Para Perales, la soledad fue su eterna acompañante en los viajes, porque nunca fui un cantante divertido; no tenía esa vida farandulera y nocturna; no, yo pensaba en mis hijos, mi mujer y mis cosas; mi único consuelo era el teléfono a 10 mil kilómetros de distancia. Todo eso era durísimo .

Recordó: “Nunca me acostumbré. Prefería la familia, mis hobbies, el taller de cerámica, la parcela de escritor, mis novelas (ahora con tres publicadas). Es un mundo tan variado el que tengo allá y siempre lo echo de menos”.

Vida sencilla

En cuanto al aspecto económico ha requerido lo esencial para proveer a su familia; incluso uso mejor un Jeep que se mete para el campo, por las piedras, valles, ríos. Esa es la forma de ver la vida y mi filosofía también .

Esta visión, Perales la definió desde pequeño. Soy de un pueblo (Castejón), casi una aldea, donde tengo mi refugio, una casa alejada donde siempre me he ido a escribir. No tiene agua corriente, servicio de electricidad, es puro absurdo. Sin embargo, en la soledad, es el encuentro conmigo mismo; la naturaleza, mi huerto, pero sobre todo con mi guitarra y mis papeles para escribir. Cuando llegaba, las musas me esperaban en la puerta de la finca para decirme cosas y yo las plasmara. Era y es un sitio mágico .

Otro aspecto que enorgullece y apasiona al compositor ha sido su apoyo a las Aldeas Infantiles SOS en Argentina.

En España, colaboró en la fundación de una tercera aldea y, ahora, después de más de 30 años, aquellos 100 niños están trabajando, tienen diferentes oficios y me llaman tío José Luis . De ahí surgió su canción Que canten los niños.

A la par de su gira de despedida, Perales presenta su reciente álbum Mirándote a los ojos, el cual reúne 35 canciones con éxitos de siempre, canciones escritas para otros artistas y algunos temas nuevos.

El cantautor se presentará el 19 de marzo en el Auditorio Nacional, así como en Ciudad Juárez, Guadalajara y Monterrey. Después visitará varias ciudades en Estados Unidos, España, regresa a Latinoamérica y finaliza en diciembre en Madrid.