“Esos no son temas menores. Ello, realmente, vale la pena. También es relevante el combate a la corrupción. Todos estamos convencidos, menos los que están en el ajo. La corrupción es el cáncer del país.

Dinero no falta, sino claridad, definiciones y aplicación consistente de las reglas para que la confianza permita que las inversiones empiecen a fluir.

Mientras eso no se defina, vamos a seguir con incertidumbre y desconfianza.

–Los empresarios no tienen claridad sobre cuáles son las reglas que se van a aplicar, en la aplicación del estado de derecho. Faltan definiciones de la administración pública federal sobre dónde quiere invertir y dónde la iniciativa privada en energía, petróleo y gas.

–De las grandes empresas no hay demanda. La inversión está parada. Hay desconfianza.

–La banca cuenta con 620 mil millones de pesos para ofrecer crédito. ¿Qué pasa en el sector empresarial o con los grandes proyectos, pues la oferta está, pero la demanda no?

Antes de la 83 Convención Bancaria, que se realizará mañana y el viernes en Acapulco, Guerrero, adelanta que será presentado un proyecto de corresponsales bancarios para atender a los 476 municipios que no tienen acceso a servicios financieros en los próximos tres años.

El representante de los bancos prefiere no abordar temas como el del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), pues es mejor hablar del presente y el futuro , y considera que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable.

En entrevista con La Jornada, afirma que, en contraste, la banca mexicana tiene plena confianza en el país y en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, dados los indicadores macroeconómicos que se han reportado en el primer año de la actual administración. Dice que la inversión realizada por las instituciones financieras no sirve en otro lado más que aquí .

Los empresarios no tienen confianza para invertir en el país, asegura Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), al expresar que no cuentan con claridad sobre la aplicación del estado de derecho y en qué proyectos invertirá la administración pública y en cuáles la iniciativa privada. De seguir así, enfatiza, prevalecerán la incertidumbre y la desconfianza.

Es obligación del Estado mexicano preservar la paz en el país y para ello está obligado a mantener el monopolio de la violencia. Tenemos muchas décadas en las que el Estado mexicano ha perdido el monopolio. Recuperarlo no es un tema menor.

–Aunque los temas de seguridad no son obligación de la banca, ¿qué puede hacer?

–Nada. La banca se atiende de la puerta para adentro. No es nuestra tarea. No tenemos cómo hacerlo.

–¿La banca mexicana confía en el gobierno actual?

–Absolutamente.

Invertimos más de 20 mil millones de pesos en tecnología año tras año. Tenemos una inversión robusta y, finalmente, 37 millones de contratos de banca digital con más o menos 25 millones de aplicaciones que operan con los bancos. Esa inversión no sirve en otro lado más que aquí.

–Uno de los temas mencionados recurrentemente por el Presidente se refiere al Fobaproa. Se habla de que se debería reabrir e investigar el caso por supuesto fraude. ¿Qué opina al respecto?

–Me atribuye un conocimiento que no tengo. No sé qué fue fraudulento y no tengo evidencia.

–Se trata de lo que ha mencionado el Presidente.

–Creo que haríamos muy bien en concentrarnos, de aquí en adelante, en que el país crezca. El Presidente también ha dicho muchas veces que no se va a dedicar al pasado, sino al presente y futuro. Es lo que debemos hacer.

Es una decisión que no corresponde a la banca. No tengo ninguna opinión sobre el pasado. Tengo opiniones sobre el presente y el futuro.

Lo de Pemex no es una política de rescate

–¿Qué opina sobre la política de rescate a Petróleos Mexicanos?

–No conozco la política de rescate a Pemex.

–Se le inyectó capital.

–Es otra cosa, no una política de rescate.

–Hace pocos días se publicaron los datos de Pemex.

–¿Cuál fue el resultado?

–Negativo.

–Pero ¿en cuánto?

–Trescientos 45 mil millones de pesos en pérdidas anuales.

–No. El último dato que dieron son 4 mil millones de pesos.

–En el trimestre, no en el año.

–No creo.

–¿Es viable Pemex?

–Es una gran empresa, por supuesto que es viable.

–Hace un año se anunció el CoDi y la banca trabaja para impulsar los medios de pago digitales para usar menos efectivo. Noventa por ciento de los pagos se hacen en efectivo. ¿Qué ha fallado o qué falta hacer?

–¿Cuántos año tiene usted?

–24.

–Sí, se nota.

–Pero, ¿qué falta hacer por parte de la banca?

–Es usted durísimo. El año pasado se anunció que el CoDi iba a comenzar el 30 de septiembre. Ese día empezó. Tiene cinco meses y quiere que se acabe el efectivo y ya sea un tema generalizado. No. Relájese tantito y sea un poco más consciente de que se necesita hacer.

“Fijamos una meta: del 30 de septiembre al primero de diciembre de número de operaciones con el CoDi. Lo logramos. Un millón 600 mil. Al 17 de febrero, tenemos más de 2 millones de aplicaciones en teléfonos inteligentes.

“Nos está faltando ampliar el número de comercios que reciban pagos con CoDi.

¿Cuántos teléfonos inteligentes hay en el país?

–Casi dos por persona.

–Para no ir lejos, 70 millones. Llevamos 2 millones, lo cual quiere decir que los 68 millones de dueños que no tienen el CoDi siguen usando efectivo. ¿Quiere que el efectivo desaparezca en cinco meses?

–Se ha planteado que la banca ha quedado a deber en materia de inclusión al país y por ello llega el Banco del Bienestar. ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer en materia de inclusión?

–En este país existen poco menos de 2 mil 500 municipios. El año pasado había 512 que no contaban con servicios bancarios. Hoy hay 476.

Estamos echando a andar un proyecto en la ABM, a través de corresponsales bancarios, para cubrir 476 municipios en los próximos tres años.

Una versión más amplia de esta entrevista puede ser consultada en https://bit.ly/3aODToT