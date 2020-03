El primer punto es el de la des-globalización y la relocalización. El agotamiento de las energías fósiles con el petróleo a la cabeza al parecer será más súbito que su sustitución por energías alternativas. Ello llevará a reducir e incluso a suprimir el transporte de mercancías y de gente, por tierra, mar y aire. No más comercio y turismo globales. No se trata siquiera de retornar a las escalas nacionales, sino a la autosuficiencia regional y local. En cuestión de alimentos y de energía la fórmula correcta son las cadenas cortas y las economías sociales, justas y ecológicas que remplacen a las devastadoras economías de mercado. Esto significa detener la espiral de producción y uso, lo cual ha sido declarado por las teorías del descrecimiento. En ello el paso a energías renovables será crucial, porque éstas ofrecen una generación de tecnologías sencillas, baratas y de manejo local, siempre que no caigan en manos de grandes corporaciones o de empresas del Estado. En ello es necesaria la sustitución de las empresas y corporaciones buscadoras del lucro por las cooperativas y otras formas de organización colectiva, la democracia participativa, los autogobiernos, la agroecología y una filosofía política basada en la cooperación y la solidaridad.

Las resistencias que hoy dejan de serlo y se atreven a ensayar otras formas de vida social, con nuevos valores, se irán convirtiendo conforme la crisis se agudice en los polos de la regeneración civilizatoria. En un mundo en que menos de 1% depreda la naturaleza y explota el trabajo del resto de los seres humanos, el objetivo supremo es empoderar a los ciudadanos organizados, para que éstos gradual pero sólidamente construyan islas de esperanza. Como señaló Daniel Quinn en su libro Beyond Civilization (1999): Sostengo que dado que no lograremos derrocar gobiernos, ni abolir el capitalismo global, ni hacer que esta civilización desaparezca, ni volver a todo el mundo budas que caminan, ni curar todos los males sociales y económicos, no debemos seguir esperando a que todo eso suceda. Si 10 fulanos caminan más allá de la civilización y construyen juntos un nuevo tipo de vida para ellos mismos, entonces estos 10 estarán viviendo desde el primer día dentro de un nuevo y luminoso paradigma. No necesitan pertenecer a ningún partido o movimiento. No necesitan que se promulguen nuevas leyes. No necesitan tramitar ningún permiso, ni una nueva constitución. No necesitarán dejar de pagar impuestos. ¡Para ellos la revolución ya triunfó! (Para más detalles véase mi libro Los Civilizionarios, repensar la modernidad desde la ecología política.)

*Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales